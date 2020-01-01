Токеномика на ROBOT (ROBOT) Открийте ключова информация за ROBOT (ROBOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ROBOT (ROBOT) ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it's military training and then it's gg for y'all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine. Официален уебсайт: https://robotmeme.fun/

Токеномика и анализ на цената за ROBOT (ROBOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ROBOT (ROBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 583.18K $ 583.18K $ 583.18K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 583.18K $ 583.18K $ 583.18K Рекорд за всички времена: $ 0.02395586 $ 0.02395586 $ 0.02395586 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00058318 $ 0.00058318 $ 0.00058318 Научете повече за цената на ROBOT (ROBOT)

Токеномика на ROBOT (ROBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ROBOT (ROBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROBOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROBOT, разгледайте цената в реално време на токените ROBOT!

Прогноза за цената за ROBOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROBOT? Нашата страница за прогноза за цената ROBOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROBOT сега!

