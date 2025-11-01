Информация за цената за Robora (RBR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02185681 $ 0.02185681 $ 0.02185681 24-часов нисък $ 0.02548288 $ 0.02548288 $ 0.02548288 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02185681$ 0.02185681 $ 0.02185681 24-часов висок $ 0.02548288$ 0.02548288 $ 0.02548288 Рекорд за всички времена $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Най-ниска цена $ 0.01295042$ 0.01295042 $ 0.01295042 Промяна на цената (1ч) +4.76% Промяна на цената (1д) +4.02% Промяна на цената (7д) -30.99% Промяна на цената (7д) -30.99%

Цената в реално време за Robora (RBR) е$0.02308882. През последните 24 часа RBR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02185681 до най-висока стойност $ 0.02548288, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RBR е $ 0.210107, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01295042.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RBR има промяна от +4.76% за последния час, +4.02% за 24 часа и -30.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Robora (RBR)

Пазарна капитализация $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Циркулиращо предлагане 68.01M 68.01M 68.01M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Robora е $ 1.55M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RBR е 68.01M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.28M.