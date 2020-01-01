Токеномика на Robin Rug (RUG) Открийте ключова информация за Robin Rug (RUG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation. Официален уебсайт: https://www.robinrug.com/

Токеномика и анализ на цената за Robin Rug (RUG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Robin Rug (RUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 75.44K $ 75.44K $ 75.44K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.44K $ 75.44K $ 75.44K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Robin Rug (RUG)

Токеномика на Robin Rug (RUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Robin Rug (RUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUG, разгледайте цената в реално време на токените RUG!

Прогноза за цената за RUG Искате ли да знаете какъв път може да поеме RUG? Нашата страница за прогноза за цената RUG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

