Какво е Robin on Cronos (ROBIN)

ROBIN is a community-driven meme token on the Cronos network, but who is Robin? Robin is a Cronos universe fictional super hero born out of the vibrant Cronos OG community. We're not just about fun; we're dedicated to building a loyal community of investors (the "croFam") and creating opportunities. ROBIN serves as the main utility token for NFT and token staking services on the Robin Token Launchpad platform.

Robin on Cronos (ROBIN) ресурс Бяла книга Официален уеб сайт