Информация за Robie ($ROBIE) RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains. Официален уебсайт: https://robietherobot.xyz/ Купете $ROBIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Robie ($ROBIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Robie ($ROBIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.51K $ 27.51K $ 27.51K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.51K $ 27.51K $ 27.51K Рекорд за всички времена: $ 0.00449905 $ 0.00449905 $ 0.00449905 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001376 $ 0.00001376 $ 0.00001376 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Robie ($ROBIE)

Токеномика на Robie ($ROBIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Robie ($ROBIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $ROBIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $ROBIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $ROBIE, разгледайте цената в реално време на токените $ROBIE!

Прогноза за цената за $ROBIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме $ROBIE? Нашата страница за прогноза за цената $ROBIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $ROBIE сега!

