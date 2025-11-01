Информация за цената за Robert (ROBERT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00011243 $ 0.00011243 $ 0.00011243 24-часов нисък $ 0.00011793 $ 0.00011793 $ 0.00011793 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00011243$ 0.00011243 $ 0.00011243 24-часов висок $ 0.00011793$ 0.00011793 $ 0.00011793 Рекорд за всички времена $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 Най-ниска цена $ 0.00005417$ 0.00005417 $ 0.00005417 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) +4.13% Промяна на цената (7д) +6.59% Промяна на цената (7д) +6.59%

Цената в реално време за Robert (ROBERT) е$0.0001172. През последните 24 часа ROBERT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00011243 до най-висока стойност $ 0.00011793, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROBERT е $ 0.00258802, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005417.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROBERT има промяна от +0.37% за последния час, +4.13% за 24 часа и +6.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Robert (ROBERT)

Пазарна капитализация $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Robert е $ 11.72K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROBERT е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.72K.