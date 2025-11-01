Информация за цената за Roadmap Coin (RDMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.30% Промяна на цената (1д) +6.35% Промяна на цената (7д) -2.34% Промяна на цената (7д) -2.34%

Цената в реално време за Roadmap Coin (RDMP) е--. През последните 24 часа RDMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RDMP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RDMP има промяна от +0.30% за последния час, +6.35% за 24 часа и -2.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Roadmap Coin (RDMP)

Пазарна капитализация $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Циркулиращо предлагане 999.76M 999.76M 999.76M Общо предлагане 999,761,852.0453665 999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

Текущата пазарна капитализация на Roadmap Coin е $ 9.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RDMP е 999.76M, като общото предлагане е 999761852.0453665. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.11K.