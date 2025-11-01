БорсаDEX+
Цената в реално време на Roadmap Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RDMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RDMP в MEXC сега.Цената в реално време на Roadmap Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RDMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RDMP в MEXC сега.

Повече за RDMP

RDMPценова информация

Какво представлява RDMP

Официален уебсайт на RDMP

Токеномика на RDMP

RDMP ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Roadmap Coin Лого

Roadmap Coin цена (RDMP)

Не се намира в списъка

1 RDMP към USD - цена в реално време:

--
----
+6.30%1D
USD
Roadmap Coin (RDMP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:33:52 (UTC+8)

Информация за цената за Roadmap Coin (RDMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+6.35%

-2.34%

-2.34%

Цената в реално време за Roadmap Coin (RDMP) е--. През последните 24 часа RDMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RDMP е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RDMP има промяна от +0.30% за последния час, +6.35% за 24 часа и -2.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Roadmap Coin (RDMP)

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

--
----

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

Текущата пазарна капитализация на Roadmap Coin е $ 9.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RDMP е 999.76M, като общото предлагане е 999761852.0453665. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.11K.

История на цените за Roadmap Coin (RDMP) USD

През днешния ден промяната в цената на Roadmap Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Roadmap Coin към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Roadmap Coin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Roadmap Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.35%
30 дни$ 0-23.76%
60 дни$ 0-61.76%
90 дни$ 0--

Какво е Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Roadmap Coin (RDMP) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Roadmap Coin (USD)

Колко ще струва Roadmap Coin (RDMP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Roadmap Coin (RDMP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Roadmap Coin.

Проверете прогнозата за цената за Roadmap Coin сега!

RDMP към местни валути

Токеномика на Roadmap Coin (RDMP)

Разбирането на токеномиката на Roadmap Coin (RDMP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RDMP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Roadmap Coin (RDMP)

Колко струва Roadmap Coin (RDMP) днес?
Цената в реално време на RDMP в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RDMP към USD?
Текущата цена на RDMP към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Roadmap Coin?
Пазарната капитализация за RDMP е $ 9.11K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RDMP?
Циркулиращото предлагане на RDMP е 999.76M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RDMP?
RDMP постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RDMP?
RDMP достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на RDMP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RDMP е -- USD.
Ще се повиши ли RDMP тази година?
RDMP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RDMP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:33:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Roadmap Coin (RDMP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

