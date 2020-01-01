Токеномика на ROACORE (ROA) Открийте ключова информация за ROACORE (ROA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ROACORE (ROA) The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Официален уебсайт: https://www.roaland.foundation/ Бяла книга: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Купете ROA сега!

Токеномика и анализ на цената за ROACORE (ROA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ROACORE (ROA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Общо предлагане: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Циркулиращо предлагане: $ 587.00M $ 587.00M $ 587.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Рекорд за всички времена: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00836887 $ 0.00836887 $ 0.00836887 Текуща цена: $ 0.0103008 $ 0.0103008 $ 0.0103008 Научете повече за цената на ROACORE (ROA)

Токеномика на ROACORE (ROA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ROACORE (ROA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROA, разгледайте цената в реално време на токените ROA!

Прогноза за цената за ROA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROA? Нашата страница за прогноза за цената ROA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROA сега!

