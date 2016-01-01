Токеномика на Rizzo the Rat (RIZZO) Открийте ключова информация за Rizzo the Rat (RIZZO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rizzo the Rat (RIZZO) Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space. Официален уебсайт: https://rizzoonsolana.webby.fun/ Купете RIZZO сега!

Токеномика и анализ на цената за Rizzo the Rat (RIZZO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rizzo the Rat (RIZZO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.84K $ 4.84K $ 4.84K Общо предлагане: $ 997.36M $ 997.36M $ 997.36M Циркулиращо предлагане: $ 594.94M $ 594.94M $ 594.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rizzo the Rat (RIZZO)

Токеномика на Rizzo the Rat (RIZZO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rizzo the Rat (RIZZO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIZZO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIZZO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIZZO, разгледайте цената в реално време на токените RIZZO!

Прогноза за цената за RIZZO Искате ли да знаете какъв път може да поеме RIZZO? Нашата страница за прогноза за цената RIZZO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RIZZO сега!

