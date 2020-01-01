Токеномика на Riser (RIS) Открийте ключова информация за Riser (RIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Riser (RIS) A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: Purchase of Metarise city land plots

Rental of Metarise city land plots

Usage inside Metarise space

Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace

Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: Purchasing/selling goods/items

Purchasing/selling services

Fundraising

Charitable activities Официален уебсайт: https://metarise.com/ Бяла книга: https://m20chain.gitbook.io/metarise Купете RIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Riser (RIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Riser (RIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.97M $ 20.97M $ 20.97M Рекорд за всички времена: $ 0.335187 $ 0.335187 $ 0.335187 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01472639 $ 0.01472639 $ 0.01472639 Текуща цена: $ 0.02096762 $ 0.02096762 $ 0.02096762 Научете повече за цената на Riser (RIS)

Токеномика на Riser (RIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Riser (RIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIS, разгледайте цената в реално време на токените RIS!

Прогноза за цената за RIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме RIS? Нашата страница за прогноза за цената RIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RIS сега!

