Информация за цената за Ripples (RPLS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 Най-ниска цена $ 0.0013498$ 0.0013498 $ 0.0013498 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -31.93% Промяна на цената (7д) -31.93%

Цената в реално време за Ripples (RPLS) е$0.00197209. През последните 24 часа RPLS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RPLS е $ 0.131094, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0013498.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RPLS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -31.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ripples (RPLS)

Пазарна капитализация $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Циркулиращо предлагане 85.00M 85.00M 85.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ripples е $ 167.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RPLS е 85.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 197.21K.