Информация за цената за Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000591 24-часов нисък $ 0.00000627 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00028007 Най-ниска цена $ 0.00000579 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +4.58% Промяна на цената (7д) +3.69%

Цената в реално време за Ripplebids (XRPB-SOL) е$0.00000618. През последните 24 часа XRPB-SOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000591 до най-висока стойност $ 0.00000627, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XRPB-SOL е $ 0.00028007, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000579.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XRPB-SOL има промяна от -1.10% за последния час, +4.58% за 24 часа и +3.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ripplebids (XRPB-SOL)

Пазарна капитализация $ 6.18K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.18K Циркулиращо предлагане 999.80M Общо предлагане 999,804,921.249608

Текущата пазарна капитализация на Ripplebids е $ 6.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XRPB-SOL е 999.80M, като общото предлагане е 999804921.249608. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.18K.