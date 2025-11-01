Информация за цената за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.85% Промяна на цената (7д) -5.83% Промяна на цената (7д) -5.83%

Цената в реално време за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) е--. През последните 24 часа RIZZLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIZZLE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIZZLE има промяна от -- за последния час, +0.85% за 24 часа и -5.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Пазарна капитализация $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Циркулиращо предлагане 989.87M 989.87M 989.87M Общо предлагане 989,871,841.860799 989,871,841.860799 989,871,841.860799

Текущата пазарна капитализация на RIPPLE WITH RIZZ е $ 24.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIZZLE е 989.87M, като общото предлагане е 989871841.860799. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.47K.