БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на RIPPLE WITH RIZZ днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RIZZLE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RIZZLE в MEXC сега.Цената в реално време на RIPPLE WITH RIZZ днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RIZZLE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RIZZLE в MEXC сега.

Повече за RIZZLE

RIZZLEценова информация

Какво представлява RIZZLE

Официален уебсайт на RIZZLE

Токеномика на RIZZLE

RIZZLE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

RIPPLE WITH RIZZ Лого

RIPPLE WITH RIZZ цена (RIZZLE)

Не се намира в списъка

1 RIZZLE към USD - цена в реално време:

--
----
+1.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:38:04 (UTC+8)

Информация за цената за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.85%

-5.83%

-5.83%

Цената в реално време за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) е--. През последните 24 часа RIZZLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIZZLE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIZZLE има промяна от -- за последния час, +0.85% за 24 часа и -5.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

$ 24.47K
$ 24.47K$ 24.47K

--
----

$ 24.47K
$ 24.47K$ 24.47K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

Текущата пазарна капитализация на RIPPLE WITH RIZZ е $ 24.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIZZLE е 989.87M, като общото предлагане е 989871841.860799. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.47K.

История на цените за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) USD

През днешния ден промяната в цената на RIPPLE WITH RIZZ към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на RIPPLE WITH RIZZ към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на RIPPLE WITH RIZZ към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на RIPPLE WITH RIZZ към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.85%
30 дни$ 0-20.86%
60 дни$ 0-35.98%
90 дни$ 0--

Какво е RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за RIPPLE WITH RIZZ (USD)

Колко ще струва RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за RIPPLE WITH RIZZ.

Проверете прогнозата за цената за RIPPLE WITH RIZZ сега!

RIZZLE към местни валути

Токеномика на RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Разбирането на токеномиката на RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RIZZLE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Колко струва RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) днес?
Цената в реално време на RIZZLE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RIZZLE към USD?
Текущата цена на RIZZLE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на RIPPLE WITH RIZZ?
Пазарната капитализация за RIZZLE е $ 24.47K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RIZZLE?
Циркулиращото предлагане на RIZZLE е 989.87M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RIZZLE?
RIZZLE постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RIZZLE?
RIZZLE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на RIZZLE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RIZZLE е -- USD.
Ще се повиши ли RIZZLE тази година?
RIZZLE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RIZZLE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:38:04 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,695.41
$109,695.41$109,695.41

-0.47%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,860.03
$3,860.03$3,860.03

-0.02%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02918
$0.02918$0.02918

-9.32%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

-0.32%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,860.03
$3,860.03$3,860.03

-0.02%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,695.41
$109,695.41$109,695.41

-0.47%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

-0.32%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5184
$2.5184$2.5184

-0.22%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.96
$1,087.96$1,087.96

+0.33%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000729
$0.0000729$0.0000729

+45.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09678
$0.09678$0.09678

+867.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000439
$0.000439$0.000439

+119.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00032
$0.00032$0.00032

+77.77%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7905
$0.7905$0.7905

+53.58%