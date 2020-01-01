Токеномика на Ripple USD (RLUSD) Открийте ключова информация за Ripple USD (RLUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ripple USD (RLUSD) Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner. Официален уебсайт: https://ripple.com/solutions/stablecoin/ Купете RLUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Ripple USD (RLUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ripple USD (RLUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 620.68M $ 620.68M $ 620.68M Общо предлагане: $ 620.74M $ 620.74M $ 620.74M Циркулиращо предлагане: $ 620.74M $ 620.74M $ 620.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 620.68M $ 620.68M $ 620.68M Рекорд за всички времена: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.962292 $ 0.962292 $ 0.962292 Текуща цена: $ 0.99991 $ 0.99991 $ 0.99991 Научете повече за цената на Ripple USD (RLUSD)

Токеномика на Ripple USD (RLUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ripple USD (RLUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RLUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RLUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RLUSD, разгледайте цената в реално време на токените RLUSD!

