Информация за Ripio Credit Network (RCN)
RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets.
The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place.
RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.
Токеномика и анализ на цената за Ripio Credit Network (RCN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ripio Credit Network (RCN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Ripio Credit Network (RCN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Ripio Credit Network (RCN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой RCN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой RCN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на RCN, разгледайте цената в реално време на токените RCN!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.