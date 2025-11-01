Информация за цената за Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 24-часов нисък $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 24-часов висок $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Рекорд за всички времена $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 Най-ниска цена $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Промяна на цената (1ч) +0.56% Промяна на цената (1д) +8.27% Промяна на цената (7д) -14.35% Промяна на цената (7д) -14.35%

Цената в реално време за Ripe DAO Governance Token (RIPE) е$1.83. През последните 24 часа RIPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.68 до най-висока стойност $ 1.93, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIPE е $ 42.92, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.68.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIPE има промяна от +0.56% за последния час, +8.27% за 24 часа и -14.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.83B$ 1.83B $ 1.83B Циркулиращо предлагане 1.19M 1.19M 1.19M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ripe DAO Governance Token е $ 2.17M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIPE е 1.19M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.83B.