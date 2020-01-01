Токеномика на Rings scUSD (SCUSD) Открийте ключова информация за Rings scUSD (SCUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rings scUSD (SCUSD) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Официален уебсайт: https://app.rings.money/ Бяла книга: https://docs.rings.money/ Купете SCUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Rings scUSD (SCUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rings scUSD (SCUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Общо предлагане: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Циркулиращо предлагане: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Рекорд за всички времена: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 Текуща цена: $ 0.998095 $ 0.998095 $ 0.998095 Научете повече за цената на Rings scUSD (SCUSD)

Токеномика на Rings scUSD (SCUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rings scUSD (SCUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCUSD, разгледайте цената в реално време на токените SCUSD!

Прогноза за цената за SCUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCUSD? Нашата страница за прогноза за цената SCUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCUSD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!