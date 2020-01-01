Токеномика на Rings scBTC (SCBTC) Открийте ключова информация за Rings scBTC (SCBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rings scBTC (SCBTC) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Официален уебсайт: https://rings.money/ Купете SCBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Rings scBTC (SCBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rings scBTC (SCBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M Общо предлагане: $ 607.58 $ 607.58 $ 607.58 Циркулиращо предлагане: $ 607.58 $ 607.58 $ 607.58 FDV (оценка при пълна реализация): $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M Рекорд за всички времена: $ 122,667 $ 122,667 $ 122,667 Най-ниска стойност за целия период: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Текуща цена: $ 116,303 $ 116,303 $ 116,303 Научете повече за цената на Rings scBTC (SCBTC)

Токеномика на Rings scBTC (SCBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rings scBTC (SCBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SCBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SCBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SCBTC, разгледайте цената в реално време на токените SCBTC!

Прогноза за цената за SCBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме SCBTC? Нашата страница за прогноза за цената SCBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SCBTC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!