Информация за цената за Ringfence (RING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00097586 $ 0.00097586 $ 0.00097586 24-часов нисък $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00097586$ 0.00097586 $ 0.00097586 24-часов висок $ 0.00136394$ 0.00136394 $ 0.00136394 Рекорд за всички времена $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Най-ниска цена $ 0.00048735$ 0.00048735 $ 0.00048735 Промяна на цената (1ч) -1.12% Промяна на цената (1д) +12.05% Промяна на цената (7д) +23.11% Промяна на цената (7д) +23.11%

Цената в реално време за Ringfence (RING) е$0.00126507. През последните 24 часа RING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00097586 до най-висока стойност $ 0.00136394, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RING е $ 0.00631812, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00048735.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RING има промяна от -1.12% за последния час, +12.05% за 24 часа и +23.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ringfence (RING)

Пазарна капитализация $ 66.79K$ 66.79K $ 66.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Циркулиращо предлагане 51.35M 51.35M 51.35M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ringfence е $ 66.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RING е 51.35M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.30M.