Информация за цената за RingDAO (RING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00110762 $ 0.00110762 $ 0.00110762 24-часов нисък $ 0.00114831 $ 0.00114831 $ 0.00114831 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00110762$ 0.00110762 $ 0.00110762 24-часов висок $ 0.00114831$ 0.00114831 $ 0.00114831 Рекорд за всички времена $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Най-ниска цена $ 0.00086953$ 0.00086953 $ 0.00086953 Промяна на цената (1ч) +0.83% Промяна на цената (1д) +2.74% Промяна на цената (7д) -2.52% Промяна на цената (7д) -2.52%

Цената в реално време за RingDAO (RING) е$0.00114201. През последните 24 часа RING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00110762 до най-висока стойност $ 0.00114831, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RING е $ 0.30361, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00086953.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RING има промяна от +0.83% за последния час, +2.74% за 24 часа и -2.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RingDAO (RING)

Пазарна капитализация $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Циркулиращо предлагане 1.70B 1.70B 1.70B Общо предлагане 2,099,840,214.0 2,099,840,214.0 2,099,840,214.0

Текущата пазарна капитализация на RingDAO е $ 1.93M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RING е 1.70B, като общото предлагане е 2099840214.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.39M.