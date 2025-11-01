Информация за цената за Ring AI (RING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0014109 $ 0.0014109 $ 0.0014109 24-часов нисък $ 0.00170315 $ 0.00170315 $ 0.00170315 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0014109$ 0.0014109 $ 0.0014109 24-часов висок $ 0.00170315$ 0.00170315 $ 0.00170315 Рекорд за всички времена $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Най-ниска цена $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Промяна на цената (1ч) -0.41% Промяна на цената (1д) +15.26% Промяна на цената (7д) +4.34% Промяна на цената (7д) +4.34%

Цената в реално време за Ring AI (RING) е$0.00163285. През последните 24 часа RING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0014109 до най-висока стойност $ 0.00170315, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RING е $ 0.87041, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00129543.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RING има промяна от -0.41% за последния час, +15.26% за 24 часа и +4.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ring AI (RING)

Пазарна капитализация $ 164.26K$ 164.26K $ 164.26K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 164.26K$ 164.26K $ 164.26K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ring AI е $ 164.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RING е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 164.26K.