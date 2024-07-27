Токеномика на RighteousRetail ($RRT) Открийте ключова информация за RighteousRetail ($RRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RighteousRetail ($RRT) Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Официален уебсайт: https://righteousretail.fun/ Бяла книга: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf Купете $RRT сега!

Токеномика и анализ на цената за RighteousRetail ($RRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RighteousRetail ($RRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 83.46K Общо предлагане: $ 951.44M Циркулиращо предлагане: $ 835.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 95.08K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на RighteousRetail ($RRT)

Токеномика на RighteousRetail ($RRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RighteousRetail ($RRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $RRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $RRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $RRT, разгледайте цената в реално време на токените $RRT!

Прогноза за цената за $RRT Искате ли да знаете какъв път може да поеме $RRT? Нашата страница за прогноза за цената $RRT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $RRT сега!

