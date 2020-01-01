Токеномика на Rigel Protocol (RGP) Открийте ключова информация за Rigel Protocol (RGP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rigel Protocol (RGP) The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Официален уебсайт: https://www.rigelprotocol.com/ Купете RGP сега!

Токеномика и анализ на цената за Rigel Protocol (RGP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rigel Protocol (RGP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.14K $ 6.14K $ 6.14K Общо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Циркулиращо предлагане: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.11K $ 34.11K $ 34.11K Рекорд за всички времена: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00311549 $ 0.00311549 $ 0.00311549 Текуща цена: $ 0.00682175 $ 0.00682175 $ 0.00682175 Научете повече за цената на Rigel Protocol (RGP)

Токеномика на Rigel Protocol (RGP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rigel Protocol (RGP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RGP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RGP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RGP, разгледайте цената в реално време на токените RGP!

Прогноза за цената за RGP Искате ли да знаете какъв път може да поеме RGP? Нашата страница за прогноза за цената RGP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RGP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!