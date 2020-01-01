Токеномика на Rigby The Cat (RIGBY) Открийте ключова информация за Rigby The Cat (RIGBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rigby The Cat (RIGBY) Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Купете RIGBY сега!

Токеномика и анализ на цената за Rigby The Cat (RIGBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rigby The Cat (RIGBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.03K $ 31.03K $ 31.03K Общо предлагане: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Циркулиращо предлагане: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.03K $ 31.03K $ 31.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00018939 $ 0.00018939 $ 0.00018939 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rigby The Cat (RIGBY)

Токеномика на Rigby The Cat (RIGBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rigby The Cat (RIGBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIGBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIGBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIGBY, разгледайте цената в реално време на токените RIGBY!

Прогноза за цената за RIGBY Искате ли да знаете какъв път може да поеме RIGBY? Нашата страница за прогноза за цената RIGBY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RIGBY сега!

