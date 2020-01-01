Токеномика на Rifampicin ($RIF) Открийте ключова информация за Rifampicin ($RIF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rifampicin ($RIF) $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Официален уебсайт: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Бяла книга: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Купете $RIF сега!

Токеномика и анализ на цената за Rifampicin ($RIF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rifampicin ($RIF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Общо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Циркулиращо предлагане: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Рекорд за всички времена: $ 0.247831 $ 0.247831 $ 0.247831 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00137371 $ 0.00137371 $ 0.00137371 Текуща цена: $ 0.00271984 $ 0.00271984 $ 0.00271984 Научете повече за цената на Rifampicin ($RIF)

Токеномика на Rifampicin ($RIF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rifampicin ($RIF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $RIF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $RIF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $RIF, разгледайте цената в реално време на токените $RIF!

