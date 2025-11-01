Информация за цената за Ridotto (RDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0050621 $ 0.0050621 $ 0.0050621 24-часов нисък $ 0.00603299 $ 0.00603299 $ 0.00603299 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0050621$ 0.0050621 $ 0.0050621 24-часов висок $ 0.00603299$ 0.00603299 $ 0.00603299 Рекорд за всички времена $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Най-ниска цена $ 0.00293954$ 0.00293954 $ 0.00293954 Промяна на цената (1ч) +0.73% Промяна на цената (1д) +16.42% Промяна на цената (7д) +75.89% Промяна на цената (7д) +75.89%

Цената в реално време за Ridotto (RDT) е$0.00595359. През последните 24 часа RDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0050621 до най-висока стойност $ 0.00603299, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RDT е $ 1.51, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00293954.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RDT има промяна от +0.73% за последния час, +16.42% за 24 часа и +75.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ridotto (RDT)

Пазарна капитализация $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Циркулиращо предлагане 314.76M 314.76M 314.76M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ridotto е $ 1.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RDT е 314.76M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.97M.