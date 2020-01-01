Токеномика на Riddle by Virtuals (RIDDLE) Открийте ключова информация за Riddle by Virtuals (RIDDLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Riddle by Virtuals (RIDDLE) Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space. Официален уебсайт: https://riddle.fun Бяла книга: https://riddle.fun/litepaper Купете RIDDLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Riddle by Virtuals (RIDDLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Riddle by Virtuals (RIDDLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.52K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 784.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.14K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Riddle by Virtuals (RIDDLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Riddle by Virtuals (RIDDLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIDDLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIDDLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIDDLE, разгледайте цената в реално време на токените RIDDLE!

