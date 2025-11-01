Информация за цената за Rico (RICO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002999 $ 0.00002999 $ 0.00002999 24-часов нисък $ 0.00003174 $ 0.00003174 $ 0.00003174 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002999$ 0.00002999 $ 0.00002999 24-часов висок $ 0.00003174$ 0.00003174 $ 0.00003174 Рекорд за всички времена $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Най-ниска цена $ 0.0000297$ 0.0000297 $ 0.0000297 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) +2.00% Промяна на цената (7д) -5.03% Промяна на цената (7д) -5.03%

Цената в реално време за Rico (RICO) е$0.00003095. През последните 24 часа RICO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002999 до най-висока стойност $ 0.00003174, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RICO е $ 0.00498677, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000297.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RICO има промяна от -0.53% за последния час, +2.00% за 24 часа и -5.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Rico (RICO)

Пазарна капитализация $ 30.94K$ 30.94K $ 30.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.94K$ 30.94K $ 30.94K Циркулиращо предлагане 999.72M 999.72M 999.72M Общо предлагане 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Текущата пазарна капитализация на Rico е $ 30.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RICO е 999.72M, като общото предлагане е 999722611.4. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.94K.