Информация за цената за Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00478606$ 0.00478606 $ 0.00478606 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.66% Промяна на цената (1д) +0.96% Промяна на цената (7д) -9.28% Промяна на цената (7д) -9.28%

Цената в реално време за Ricky The Raccoon (RICKY) е--. През последните 24 часа RICKY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RICKY е $ 0.00478606, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RICKY има промяна от -0.66% за последния час, +0.96% за 24 часа и -9.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ricky The Raccoon (RICKY)

Пазарна капитализация $ 46.23K$ 46.23K $ 46.23K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 46.23K$ 46.23K $ 46.23K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ricky The Raccoon е $ 46.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RICKY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 46.23K.