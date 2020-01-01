Токеномика на Rick the NPC (RICK) Открийте ключова информация за Rick the NPC (RICK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rick the NPC (RICK) Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon. Официален уебсайт: https://rickthenpc.com

Токеномика и анализ на цената за Rick the NPC (RICK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rick the NPC (RICK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.66K $ 54.66K $ 54.66K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.66K $ 54.66K $ 54.66K Рекорд за всички времена: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rick the NPC (RICK)

Токеномика на Rick the NPC (RICK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rick the NPC (RICK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RICK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RICK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RICK, разгледайте цената в реално време на токените RICK!

Прогноза за цената за RICK Искате ли да знаете какъв път може да поеме RICK? Нашата страница за прогноза за цената RICK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RICK сега!

