Информация за RICH on SOL (RICH) $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. Официален уебсайт: https://www.richonsol.io/ Купете RICH сега!

Токеномика и анализ на цената за RICH on SOL (RICH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RICH on SOL (RICH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.86K $ 25.86K $ 25.86K Общо предлагане: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M Циркулиращо предлагане: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.86K $ 25.86K $ 25.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00234011 $ 0.00234011 $ 0.00234011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на RICH on SOL (RICH)

Токеномика на RICH on SOL (RICH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RICH on SOL (RICH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RICH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RICH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RICH, разгледайте цената в реално време на токените RICH!

Прогноза за цената за RICH Искате ли да знаете какъв път може да поеме RICH? Нашата страница за прогноза за цената RICH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RICH сега!

