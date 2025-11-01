БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Ribbit on Base днес е 0.00001936 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RIBBIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RIBBIT в MEXC сега.Цената в реално време на Ribbit on Base днес е 0.00001936 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RIBBIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RIBBIT в MEXC сега.

Повече за RIBBIT

RIBBITценова информация

Какво представлява RIBBIT

Официален уебсайт на RIBBIT

Токеномика на RIBBIT

RIBBIT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Ribbit on Base Лого

Ribbit on Base цена (RIBBIT)

Не се намира в списъка

1 RIBBIT към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:33:45 (UTC+8)

Информация за цената за Ribbit on Base (RIBBIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00050938
$ 0.00050938$ 0.00050938

$ 0.00001566
$ 0.00001566$ 0.00001566

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Ribbit on Base (RIBBIT) е$0.00001936. През последните 24 часа RIBBIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIBBIT е $ 0.00050938, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001566.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIBBIT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ribbit on Base (RIBBIT)

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ribbit on Base е $ 19.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIBBIT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.36K.

История на цените за Ribbit on Base (RIBBIT) USD

През днешния ден промяната в цената на Ribbit on Base към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Ribbit on Base към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Ribbit on Base към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 90 дни промяната в цената на Ribbit on Base към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0.00000000000.00%
90 дни$ 0--

Какво е Ribbit on Base (RIBBIT)

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Ribbit on Base (RIBBIT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Ribbit on Base (USD)

Колко ще струва Ribbit on Base (RIBBIT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ribbit on Base (RIBBIT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ribbit on Base.

Проверете прогнозата за цената за Ribbit on Base сега!

RIBBIT към местни валути

Токеномика на Ribbit on Base (RIBBIT)

Разбирането на токеномиката на Ribbit on Base (RIBBIT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RIBBIT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Ribbit on Base (RIBBIT)

Колко струва Ribbit on Base (RIBBIT) днес?
Цената в реално време на RIBBIT в USD е 0.00001936 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RIBBIT към USD?
Текущата цена на RIBBIT към USD е $ 0.00001936. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ribbit on Base?
Пазарната капитализация за RIBBIT е $ 19.36K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RIBBIT?
Циркулиращото предлагане на RIBBIT е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RIBBIT?
RIBBIT постигна ATH цена от 0.00050938 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RIBBIT?
RIBBIT достигна ATL цена от 0.00001566 USD.
Какъв е обемът на търговията на RIBBIT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RIBBIT е -- USD.
Ще се повиши ли RIBBIT тази година?
RIBBIT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RIBBIT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:33:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Ribbit on Base (RIBBIT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,678.25
$109,678.25$109,678.25

-0.49%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,860.88
$3,860.88$3,860.88

0.00%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02798
$0.02798$0.02798

-13.05%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.52
$187.52$187.52

-0.34%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,860.88
$3,860.88$3,860.88

0.00%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,678.25
$109,678.25$109,678.25

-0.49%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.52
$187.52$187.52

-0.34%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5116
$2.5116$2.5116

-0.49%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.43
$1,088.43$1,088.43

+0.37%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000844
$0.0000844$0.0000844

+68.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09777
$0.09777$0.09777

+877.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000501
$0.000501$0.000501

+150.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000117
$0.00000117$0.00000117

+82.81%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8200
$0.8200$0.8200

+59.31%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%