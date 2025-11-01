Информация за цената за Ribbit on Base (RIBBIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00050938$ 0.00050938 $ 0.00050938 Най-ниска цена $ 0.00001566$ 0.00001566 $ 0.00001566 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Ribbit on Base (RIBBIT) е$0.00001936. През последните 24 часа RIBBIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIBBIT е $ 0.00050938, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001566.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIBBIT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ribbit on Base (RIBBIT)

Пазарна капитализация $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ribbit on Base е $ 19.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIBBIT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.36K.