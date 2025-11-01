Информация за цената за Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.17% Промяна на цената (1д) -4.18% Промяна на цената (7д) -6.29%

Цената в реално време за Ribbit Meme (RIBBIT) е--. През последните 24 часа RIBBIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RIBBIT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RIBBIT има промяна от -0.17% за последния час, -4.18% за 24 часа и -6.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ribbit Meme (RIBBIT)

Пазарна капитализация $ 287.61K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 287.61K Циркулиращо предлагане 420.69T Общо предлагане 420,690,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ribbit Meme е $ 287.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RIBBIT е 420.69T, като общото предлагане е 420690000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 287.61K.