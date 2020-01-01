Токеномика на Rhun Capital (RHUN) Открийте ключова информация за Rhun Capital (RHUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Rhun Capital (RHUN) We're building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Официален уебсайт: https://rhun.io

Токеномика и анализ на цената за Rhun Capital (RHUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Rhun Capital (RHUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.42K $ 22.42K $ 22.42K Общо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Циркулиращо предлагане: $ 964.89M $ 964.89M $ 964.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Рекорд за всички времена: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Rhun Capital (RHUN)

Токеномика на Rhun Capital (RHUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Rhun Capital (RHUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RHUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RHUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RHUN, разгледайте цената в реално време на токените RHUN!

