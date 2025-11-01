Информация за цената за Rhetor (RT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01050083 $ 0.01050083 $ 0.01050083 24-часов нисък $ 0.0110287 $ 0.0110287 $ 0.0110287 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01050083$ 0.01050083 $ 0.01050083 24-часов висок $ 0.0110287$ 0.0110287 $ 0.0110287 Рекорд за всички времена $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Най-ниска цена $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 Промяна на цената (1ч) -0.47% Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) -15.58% Промяна на цената (7д) -15.58%

Цената в реално време за Rhetor (RT) е$0.01071608. През последните 24 часа RT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01050083 до най-висока стойност $ 0.0110287, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RT е $ 0.02402558, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00858898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RT има промяна от -0.47% за последния час, +0.35% за 24 часа и -15.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Rhetor (RT)

Пазарна капитализация $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Текущата пазарна капитализация на Rhetor е $ 10.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RT е 1000.00M, като общото предлагане е 999999501.125052. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.74M.