Токеномика на Revuto (REVU) Открийте ключова информация за Revuto (REVU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Revuto (REVU) In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Официален уебсайт: https://crypto.revuto.com/ Купете REVU сега!

Токеномика и анализ на цената за Revuto (REVU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Revuto (REVU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 596.57K $ 596.57K $ 596.57K Общо предлагане: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Циркулиращо предлагане: $ 135.11M $ 135.11M $ 135.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Рекорд за всички времена: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00441179 $ 0.00441179 $ 0.00441179 Текуща цена: $ 0.00441565 $ 0.00441565 $ 0.00441565 Научете повече за цената на Revuto (REVU)

Токеномика на Revuto (REVU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Revuto (REVU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REVU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REVU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REVU, разгледайте цената в реално време на токените REVU!

Прогноза за цената за REVU Искате ли да знаете какъв път може да поеме REVU? Нашата страница за прогноза за цената REVU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REVU сега!

