Информация за Revolt 2 Earn (RVLT) (RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem Официален уебсайт: https://revolt.cultdao.io/ Купете RVLT сега!

Токеномика и анализ на цената за Revolt 2 Earn (RVLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Revolt 2 Earn (RVLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 866.78K Общо предлагане: $ 65.42T Циркулиращо предлагане: $ 65.07T FDV (оценка при пълна реализация): $ 871.49K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Revolt 2 Earn (RVLT)

Токеномика на Revolt 2 Earn (RVLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Revolt 2 Earn (RVLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RVLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RVLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RVLT, разгледайте цената в реално време на токените RVLT!

Прогноза за цената за RVLT Искате ли да знаете какъв път може да поеме RVLT? Нашата страница за прогноза за цената RVLT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RVLT сега!

