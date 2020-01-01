Токеномика на Reverse Unit Bias (RUB) Открийте ключова информация за Reverse Unit Bias (RUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Reverse Unit Bias (RUB) RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Официален уебсайт: https://www.rub.meme/ Купете RUB сега!

Токеномика и анализ на цената за Reverse Unit Bias (RUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Reverse Unit Bias (RUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Общо предлагане: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Циркулиращо предлагане: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Рекорд за всички времена: $ 6,298,439 $ 6,298,439 $ 6,298,439 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 Текуща цена: $ 5,921,618 $ 5,921,618 $ 5,921,618 Научете повече за цената на Reverse Unit Bias (RUB)

Токеномика на Reverse Unit Bias (RUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Reverse Unit Bias (RUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUB, разгледайте цената в реално време на токените RUB!

