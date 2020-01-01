Токеномика на Revenue Coin (RVC) Открийте ключова информация за Revenue Coin (RVC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Revenue Coin (RVC) Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Официален уебсайт: https://revenuecoin.io/ Купете RVC сега!

Токеномика и анализ на цената за Revenue Coin (RVC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Revenue Coin (RVC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 440.43K $ 440.43K $ 440.43K Общо предлагане: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Циркулиращо предлагане: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 883.21K $ 883.21K $ 883.21K Рекорд за всички времена: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00051068 $ 0.00051068 $ 0.00051068 Научете повече за цената на Revenue Coin (RVC)

Токеномика на Revenue Coin (RVC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Revenue Coin (RVC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RVC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RVC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RVC, разгледайте цената в реално време на токените RVC!

Прогноза за цената за RVC Искате ли да знаете какъв път може да поеме RVC? Нашата страница за прогноза за цената RVC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RVC сега!

