Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Официален уебсайт: https://return.finance/ Бяла книга: https://docs.return.finance/

Токеномика и анализ на цената за Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Return Finance Lido stETH (RFSTETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Общо предлагане: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Циркулиращо предлагане: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Рекорд за всички времена: $ 0.153659 $ 0.153659 $ 0.153659 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Текуща цена: $ 0.152475 $ 0.152475 $ 0.152475 Научете повече за цената на Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Токеномика на Return Finance Lido stETH (RFSTETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Return Finance Lido stETH (RFSTETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RFSTETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RFSTETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RFSTETH, разгледайте цената в реално време на токените RFSTETH!

Прогноза за цената за RFSTETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме RFSTETH? Нашата страница за прогноза за цената RFSTETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

