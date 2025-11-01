Информация за цената за Retsa (RETSA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000697 $ 0.00000697 $ 0.00000697 24-часов нисък $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 24-часов висок $ 0.00000717$ 0.00000717 $ 0.00000717 Рекорд за всички времена $ 0.00194489$ 0.00194489 $ 0.00194489 Най-ниска цена $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +1.53% Промяна на цената (7д) -7.64% Промяна на цената (7д) -7.64%

Цената в реално време за Retsa (RETSA) е$0.00000708. През последните 24 часа RETSA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000697 до най-висока стойност $ 0.00000717, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETSA е $ 0.00194489, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000688.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETSA има промяна от +0.13% за последния час, +1.53% за 24 часа и -7.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Retsa (RETSA)

Пазарна капитализация $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Retsa е $ 7.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETSA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.09K.