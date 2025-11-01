БорсаDEX+
Цената в реално време на RETRO KIDS днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RETRO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RETRO в MEXC сега.

Повече за RETRO

RETROценова информация

Какво представлява RETRO

Официален уебсайт на RETRO

Токеномика на RETRO

RETRO ценова прогноза

RETRO KIDS Лого

RETRO KIDS цена (RETRO)

Не се намира в списъка

1 RETRO към USD - цена в реално време:

--
----
+3.50%1D
USD
RETRO KIDS (RETRO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:33:30 (UTC+8)

Информация за цената за RETRO KIDS (RETRO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

+3.50%

-3.74%

-3.74%

Цената в реално време за RETRO KIDS (RETRO) е--. През последните 24 часа RETRO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETRO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETRO има промяна от +0.16% за последния час, +3.50% за 24 часа и -3.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за RETRO KIDS (RETRO)

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

--
----

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,962.608342
999,878,962.608342 999,878,962.608342

Текущата пазарна капитализация на RETRO KIDS е $ 7.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETRO е 999.88M, като общото предлагане е 999878962.608342. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.74K.

История на цените за RETRO KIDS (RETRO) USD

През днешния ден промяната в цената на RETRO KIDS към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на RETRO KIDS към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на RETRO KIDS към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на RETRO KIDS към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.50%
30 дни$ 0-63.19%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

RETRO KIDS (RETRO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за RETRO KIDS (USD)

Колко ще струва RETRO KIDS (RETRO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от RETRO KIDS (RETRO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за RETRO KIDS.

Проверете прогнозата за цената за RETRO KIDS сега!

RETRO към местни валути

Токеномика на RETRO KIDS (RETRO)

Разбирането на токеномиката на RETRO KIDS (RETRO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RETRO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно RETRO KIDS (RETRO)

Колко струва RETRO KIDS (RETRO) днес?
Цената в реално време на RETRO в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RETRO към USD?
Текущата цена на RETRO към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на RETRO KIDS?
Пазарната капитализация за RETRO е $ 7.74K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RETRO?
Циркулиращото предлагане на RETRO е 999.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RETRO?
RETRO постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RETRO?
RETRO достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на RETRO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RETRO е -- USD.
Ще се повиши ли RETRO тази година?
RETRO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RETRO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:33:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за RETRO KIDS (RETRO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

