Информация за цената за reterd (RETERD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00015533 $ 0.00015533 $ 0.00015533 24-часов нисък $ 0.00021269 $ 0.00021269 $ 0.00021269 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00015533$ 0.00015533 $ 0.00015533 24-часов висок $ 0.00021269$ 0.00021269 $ 0.00021269 Рекорд за всички времена $ 0.00098339$ 0.00098339 $ 0.00098339 Най-ниска цена $ 0.00009164$ 0.00009164 $ 0.00009164 Промяна на цената (1ч) -1.45% Промяна на цената (1д) +23.92% Промяна на цената (7д) -36.95% Промяна на цената (7д) -36.95%

Цената в реално време за reterd (RETERD) е$0.00019249. През последните 24 часа RETERD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00015533 до най-висока стойност $ 0.00021269, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETERD е $ 0.00098339, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009164.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETERD има промяна от -1.45% за последния час, +23.92% за 24 часа и -36.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за reterd (RETERD)

Пазарна капитализация $ 192.44K$ 192.44K $ 192.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 192.44K$ 192.44K $ 192.44K Циркулиращо предлагане 999.74M 999.74M 999.74M Общо предлагане 999,739,034.815307 999,739,034.815307 999,739,034.815307

Текущата пазарна капитализация на reterd е $ 192.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETERD е 999.74M, като общото предлагане е 999739034.815307. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 192.44K.