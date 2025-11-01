БорсаDEX+
Цената в реално време на Retail DAO днес е 0.00099718 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RETAIL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RETAIL в MEXC сега.

Retail DAO цена (RETAIL)

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Retail DAO (RETAIL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:52:40 (UTC+8)

Информация за цената за Retail DAO (RETAIL) (USD)

Цената в реално време за Retail DAO (RETAIL) е$0.00099718. През последните 24 часа RETAIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00094071 до най-висока стойност $ 0.00099904, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETAIL е $ 0.00157166, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0008799.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETAIL има промяна от +0.85% за последния час, +5.46% за 24 часа и +0.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Retail DAO (RETAIL)

Текущата пазарна капитализация на Retail DAO е $ 726.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETAIL е 728.40M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 997.18K.

История на цените за Retail DAO (RETAIL) USD

През днешния ден промяната в цената на Retail DAO към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Retail DAO към USD беше $ -0.0000156071.
През последните 60 дни промяната в цената на Retail DAO към USD беше $ -0.0002760978.
През последните 90 дни промяната в цената на Retail DAO към USD беше $ -0.0000678314193240462.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.46%
30 дни$ -0.0000156071-1.56%
60 дни$ -0.0002760978-27.68%
90 дни$ -0.0000678314193240462-6.36%

Какво е Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Retail DAO (USD)

Колко ще струва Retail DAO (RETAIL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Retail DAO (RETAIL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Retail DAO.

Проверете прогнозата за цената за Retail DAO сега!

Токеномика на Retail DAO (RETAIL)

Разбирането на токеномиката на Retail DAO (RETAIL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RETAIL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Retail DAO (RETAIL)

Колко струва Retail DAO (RETAIL) днес?
Цената в реално време на RETAIL в USD е 0.00099718 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RETAIL към USD?
Текущата цена на RETAIL към USD е $ 0.00099718. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Retail DAO?
Пазарната капитализация за RETAIL е $ 726.34K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RETAIL?
Циркулиращото предлагане на RETAIL е 728.40M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RETAIL?
RETAIL постигна ATH цена от 0.00157166 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RETAIL?
RETAIL достигна ATL цена от 0.0008799 USD.
Какъв е обемът на търговията на RETAIL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RETAIL е -- USD.
Ще се повиши ли RETAIL тази година?
RETAIL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RETAIL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:52:40 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Retail DAO (RETAIL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

