Информация за цената за Retail DAO (RETAIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00094071 $ 0.00094071 $ 0.00094071 24-часов нисък $ 0.00099904 $ 0.00099904 $ 0.00099904 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00094071$ 0.00094071 $ 0.00094071 24-часов висок $ 0.00099904$ 0.00099904 $ 0.00099904 Рекорд за всички времена $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Най-ниска цена $ 0.0008799$ 0.0008799 $ 0.0008799 Промяна на цената (1ч) +0.85% Промяна на цената (1д) +5.46% Промяна на цената (7д) +0.45% Промяна на цената (7д) +0.45%

Цената в реално време за Retail DAO (RETAIL) е$0.00099718. През последните 24 часа RETAIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00094071 до най-висока стойност $ 0.00099904, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETAIL е $ 0.00157166, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0008799.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETAIL има промяна от +0.85% за последния час, +5.46% за 24 часа и +0.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Retail DAO (RETAIL)

Пазарна капитализация $ 726.34K$ 726.34K $ 726.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 997.18K$ 997.18K $ 997.18K Циркулиращо предлагане 728.40M 728.40M 728.40M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Retail DAO е $ 726.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETAIL е 728.40M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 997.18K.