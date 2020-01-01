Токеномика на Resupply (RSUP) Открийте ключова информация за Resupply (RSUP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Resupply (RSUP) A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Официален уебсайт: https://resupply.fi/ Бяла книга: https://docs.resupply.fi/ Купете RSUP сега!

Токеномика и анализ на цената за Resupply (RSUP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Resupply (RSUP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Общо предлагане: $ 64.58M $ 64.58M $ 64.58M Циркулиращо предлагане: $ 7.62M $ 7.62M $ 7.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.00M $ 79.00M $ 79.00M Рекорд за всички времена: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Текуща цена: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Научете повече за цената на Resupply (RSUP)

Токеномика на Resupply (RSUP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Resupply (RSUP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSUP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSUP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSUP, разгледайте цената в реално време на токените RSUP!

