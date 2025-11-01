Информация за цената за Restaking Vault ETH (RSTETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 4,536.54 24-часов висок $ 4,718.31 Рекорд за всички времена $ 6,262.2 Най-ниска цена $ 4,034.51 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) +3.28% Промяна на цената (7д) -1.91%

Цената в реално време за Restaking Vault ETH (RSTETH) е$4,685.39. През последните 24 часа RSTETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 4,536.54 до най-висока стойност $ 4,718.31, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RSTETH е $ 6,262.2, а най-ниската цена за всички времена е $ 4,034.51.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RSTETH има промяна от +0.52% за последния час, +3.28% за 24 часа и -1.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Restaking Vault ETH (RSTETH)

Пазарна капитализация $ 134.58M$ 134.58M $ 134.58M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 134.58M$ 134.58M $ 134.58M Циркулиращо предлагане 28.72K 28.72K 28.72K Общо предлагане 28,723.99031687275 28,723.99031687275 28,723.99031687275

Текущата пазарна капитализация на Restaking Vault ETH е $ 134.58M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RSTETH е 28.72K, като общото предлагане е 28723.99031687275. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 134.58M.