Токеномика на Restaked sAVAX (RSAVAX) Открийте ключова информация за Restaked sAVAX (RSAVAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Restaked sAVAX (RSAVAX) rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Официален уебсайт: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Бяла книга: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Купете RSAVAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Restaked sAVAX (RSAVAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Restaked sAVAX (RSAVAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Общо предлагане: $ 151.54K $ 151.54K $ 151.54K Циркулиращо предлагане: $ 151.54K $ 151.54K $ 151.54K FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Рекорд за всички времена: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Най-ниска стойност за целия период: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Текуща цена: $ 28.36 $ 28.36 $ 28.36 Научете повече за цената на Restaked sAVAX (RSAVAX)

Токеномика на Restaked sAVAX (RSAVAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Restaked sAVAX (RSAVAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSAVAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSAVAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSAVAX, разгледайте цената в реално време на токените RSAVAX!

Прогноза за цената за RSAVAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSAVAX? Нашата страница за прогноза за цената RSAVAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RSAVAX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!