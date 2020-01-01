Токеномика на Restake Finance (RSTK) Открийте ключова информация за Restake Finance (RSTK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Restake Finance (RSTK) Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Официален уебсайт: https://www.restakefinance.com/ Бяла книга: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer Купете RSTK сега!

Токеномика и анализ на цената за Restake Finance (RSTK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Restake Finance (RSTK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 302.00K $ 302.00K $ 302.00K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 789.42K $ 789.42K $ 789.42K Рекорд за всички времена: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 Текуща цена: $ 0.00789984 $ 0.00789984 $ 0.00789984 Научете повече за цената на Restake Finance (RSTK)

Токеномика на Restake Finance (RSTK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Restake Finance (RSTK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RSTK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RSTK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RSTK, разгледайте цената в реално време на токените RSTK!

Прогноза за цената за RSTK Искате ли да знаете какъв път може да поеме RSTK? Нашата страница за прогноза за цената RSTK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RSTK сега!

