Информация за Resolv RLP (RLP) Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price; Официален уебсайт: https://www.resolv.xyz/ Бяла книга: https://docs.resolv.xyz/litepaper

Токеномика и анализ на цената за Resolv RLP (RLP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Resolv RLP (RLP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 232.53M $ 232.53M $ 232.53M Общо предлагане: $ 190.32M $ 190.32M $ 190.32M Циркулиращо предлагане: $ 190.32M $ 190.32M $ 190.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 232.53M $ 232.53M $ 232.53M Рекорд за всички времена: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Текуща цена: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Научете повече за цената на Resolv RLP (RLP)

Токеномика на Resolv RLP (RLP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Resolv RLP (RLP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RLP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RLP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RLP, разгледайте цената в реално време на токените RLP!

Прогноза за цената за RLP Искате ли да знаете какъв път може да поеме RLP? Нашата страница за прогноза за цената RLP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

