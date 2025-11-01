Информация за цената за Resister (RSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00921324 $ 0.00921324 $ 0.00921324 24-часов нисък $ 0.01064059 $ 0.01064059 $ 0.01064059 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00921324$ 0.00921324 $ 0.00921324 24-часов висок $ 0.01064059$ 0.01064059 $ 0.01064059 Рекорд за всички времена $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Най-ниска цена $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 Промяна на цената (1ч) +1.17% Промяна на цената (1д) -0.44% Промяна на цената (7д) -6.81% Промяна на цената (7д) -6.81%

Цената в реално време за Resister (RSTR) е$0.01049609. През последните 24 часа RSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00921324 до най-висока стойност $ 0.01064059, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RSTR е $ 0.01580666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00904015.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RSTR има промяна от +1.17% за последния час, -0.44% за 24 часа и -6.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Resister (RSTR)

Пазарна капитализация $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Циркулиращо предлагане 125.50M 125.50M 125.50M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Resister е $ 1.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RSTR е 125.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.53M.